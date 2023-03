Gewelddadige overvaller in Vlaardingen sloeg elders nogmaals toe, denkt justitie: slachtoffers geblinddoekt

Grote of Sint Janskerk omgetoverd tot Kinderpa­leis tijdens Koningsdag

Kinderen krijgen op Koningsdag de ruimte in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. In de eeuwenoude kerk wordt op 27 april het Kinderpaleis opgetuigd, een wereld vol spelletjes, muziek en dans. Alle basisschoolleerlingen zijn welkom.