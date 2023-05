Giga-soap ten einde: gokhal van Hommerson in Vlaardingen mag geopend blijven

Hoe ‘Russisch roulette’ met een gokhal Vlaardin­gen een flinke duit kan gaan kosten

Met een ó zo gewenste bioscoop in het vooruitzicht rolde Vlaardingen de rode loper uit voor iets waar het eerder helemaal niet op zat te wachten: een gokhal. Door herhaaldelijk gepruts met de vergunning, hangt Vlaardingen nu een claim van ruim een miljoen euro boven het hoofd én is de enige speelautomatenhal in de stad noodgedwongen gesloten.