Heldere dag in Vlaardingen

Nest bijen blijkt giganti­sche kolonie: deel van dak moet open gezaagd worden

Het leek een eenvoudig klusje, even een bijennest weghalen bij een woning in Rhoon. Dat viel vies tegen: in de nok van het huis bleek een kolossale kolonie van honderdduizenden bijen te zitten. ,,Ik ben helemaal lekgeprikt!”