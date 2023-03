Help jezelf en het milieu: 5 x tweedehands shoppen in Vlaardingen

MET VIDEO Harde klap, politie aan de deur en dan krijgt Abe (21) onheilspel­lend nieuws: ‘Je huis staat op instorten!’

Abe Arenberg (21) uit de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West wist zondagochtendvroeg niet wat hem overkwam. Eerst werd hij ruw gewekt door een harde knal. Daarna beukten een paar politieagenten de deur van zijn appartement in. Ze hadden een onheilspellende boodschap: hij moest vliegensvlug zijn huis uit want het stond op instorten.