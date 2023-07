Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Vlaardingen

Reparatie gaat maanden duren, maar tunnel gaat volgens Rijkswater­staat 'gewoon’ in 2024 open

Het tweede tunneldeel van de Maasdeltatunnel, dat eind april tijdens het afzinken beschadigd werd, is weer terug in het droogdok van Damen Verolme in de Rotterdamse Botlek. Daar moet het gevaarte worden hersteld.