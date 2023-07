Jeroen de J. krijgt de keuze: óf hij lost zijn schuld af óf hij moet een gezin terroriseren

Geparkeer­de auto vliegt in brand in Vlaardin­gen, brandstich­ting wordt niet uitgeslo­ten

Een auto is donderdagavond rond 23.00 uur in brand gevlogen op de Prins Hendrikstraat in Vlaardingen. Toen de brandweer arriveerde, stond onder de auto een nog onbekende vloeistof in brand. Deze is snel geblust, waardoor erger is voorkomen.