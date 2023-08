Juwelier overvallen in Vlaardingen, verdachte verwondt omstander: ‘Hij maakte verwarde indruk’

updateEen juwelier in het winkelcentrum aan het Veerplein in Vlaardingen is donderdagmiddag even voor 13.00 uur slachtoffer geworden van een overval. De verdachte, een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel, kon dankzij omstanders snel worden aangehouden, maar wist in zijn vluchtpoging wel iemand te verwonden. ‘Hij heeft een mes, hij heeft een mes!’