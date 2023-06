Kleurrijke botenparade trekt door Vlaardingen en Maassluis

Varend Corso spetterend van start in Theater­loods: ‘Het enthousias­me bij de deelnemers is groot’

Het Varend Corso is spetterend van start gegaan in de Theaterloods in Naaldwijk. Bestuursleden, vertegenwoordigers van de kernen en deelnemers werden onder meer getrakteerd op een optreden van leerlingen van De Dutch Acadamy of Performing Arts.