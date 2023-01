Kunstenares Susan Ruiter: 'Ik ben de hele dag bezig met creëren'

indebuurtSusan Ruiter is een kunstenares in hart en nieren. In haar atelier en galerie aan de Hoogstraat is ze dagelijks te vinden en werkt ze vrijwel de hele dag aan haar schilderijen en beelden. Haar werk wordt getoond en verkocht in binnen- en buitenland. “Dat ik creatief was wist ik al jong, maar dat ik hiervan mijn werk mocht maken had ik nooit durven dromen.”

Susan was altijd al een creatief kind. Rond haar zeventiende jaar ontdekte zij dat ze een talent had voor tekenen en schilderen. Vanaf dat moment ging zij zich verdiepen in verschillende technieken en ontwikkelde ze haar eigen stijl.

Een stijl die zich volgens haar eigen zeggen is samen te vatten met drie woorden: figuratief, humor en kleur. “Ik hou ervan om te experimenten met verschillende technieken, materialen en onderwerpen. Maar díe drie dingen zie je altijd terug in mijn werk,” vertelt Susan.

Vrolijk

Inmiddels werkt Susan al zo’n dertig jaar als kunstenares. Eerst in een atelier aan huis en nu al bijna tien jaar aan de Hoogstraat, waar ze een galerie heeft dat tevens als ‘kunstzinnig winkeltje’ te bezoeken is, met achterin haar atelier. “Ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt en daar ben ik elke dag nog dankbaar voor,” laat ze weten.

“Het allerleukste aan mijn werk is dat ik steeds weer zie dat mensen er vrolijk worden. Zowel bij mijn eigen werk als bij de schilderijen die ik in opdracht maak.”

Aankloppen

Daarom vindt de kunstenares en ondernemer het extra leuk als er mensen bij haar in de galerie komen kijken. “De galerie is officieel open op vrijdag en zaterdag, maar als men op andere dagen een kijkje wilt nemen of even wat wilt vragen, dan mag er gerust worden aangeklopt, graag zelfs! De reacties van de mensen en de gesprekken die er ontstaan geven mij vaak ook weer nieuwe inspiratie.”

Altijd aan het creëren

Niet dat het Susan aan inspiratie ontbreekt, want wanneer je besluit om even aan te kloppen is de kans groot dat zij op dat moment achter in het pand, in haar atelier, aan het schilderen is. “Ik heb meer inspiratie dan tijd,” lacht de kunstenares.

“Natuurlijk moeten er ook andere dingen gebeuren, zoals administratie of het bijhouden van de website, maar ik ben zeker zes dagen per week aan het schilderen. Eigenlijk ben ik de hele dag bezig met creëren.”

Of met het maken van beelden, want dat doet Susan ook. “Doordat ik graag experimenteer, zijn mijn bronzen beelden van ‘de dames’ tot stand gekomen, passen bij de schilderijen in dezelfde serie,” vertelt ze.

Aanvulling

Naast schilderijen en beelden maken – zowel eigen werk als in opdracht – geeft Susan ook nog eens regelmatig workshops, verhuurt ze haar galerie (“een zeer inspirerende en motiverende plek voor veel mensen”) als vergaderruimte, exposeert ze in binnen- en buitenland en toont ze ook nog eens werk van andere kunstenaars.

“Ik vind het leuk om samen te werken met andere ondernemers en kunstenaars. Daarom kunnen anderen ook bij mij exposeren en verkoop ik in de winkel bijvoorbeeld unieke sieraden en ander werk,” vertelt ze. “Wel altijd werk dat bij mij past, het is echt een aanvulling.”

