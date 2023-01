Lab voor ‘jihad-pillen’ bij je huis: Toen hij drugs vond bij de ijsjes voor de kleinkinderen, was 62-jarige er ziek van

update | video Politie valt binnen met grof geschut: pantserwa­gen op erf bij grote inval in Lunteren

LUNTEREN - De politie heeft zondag aan het eind van de ochtend met meerdere speciale eenheden een inval gedaan in een schuur aan de Klomperweg in Lunteren. Onder meer twee zogenoemde Bearcats - pantserwagens - werden ingezet. Er is één verdachte aangehouden.

23 december