Leven van Carmen staat in teken van medische missers: ‘De medicatie had mijn lichaam vernield’

Minder mensen komen langs, maar wel op meer prikloca­ties: vaccineren wordt kleinscha­li­ger

Nog steeds komen twee- tot drieduizend mensen in de week in deze regio langs om zich (nogmaals) te laten vaccineren tegen corona. De GGD heeft daarvoor op dit momen twaalf locaties in de omgeving - een afspraak is niet nodig - en vanaf volgende week zelfs veertien. Daardoor lijkt het soms of iemand de enige is die een prik komt halen.

6 januari