Maatregelen tegen overvolle containers in Vlaardingen, problemen met sensoren in bakken

poll Een jaar met de afvalpas in Vlaardin­gen: strijd tegen dumpingen blijft, kosten voor burger amper omhoog

Vlaardingers hebben sinds vorig jaar een pasje nodig om hun afvalzakken in een container te gooien. Klachten over rommel rondom containerplaatsen in de stad duiken geregeld op op sociale media, maar volgens de gemeente is de afvalpas een succes. ,,De hoeveelheid afval is gedaald en hier gaan de kosten amper omhoog, in tegenstelling tot andere gemeenten.”