Met haar ‘geheime wapen’ gaat Nina energieverspilling te lijf: ‘Ik zie het al: die muur is helemaal koud’

Onbemand tankstati­on bij Margriet­hal heeft nu ook onbemande shop

Rij je bijna de A20 op om Schiedam achter je te laten, begint je maag enorm te knorren. Eigenlijk heb je ook best dorst en datzelfde geldt voor je tank. Dat is sinds afgelopen week heel gemakkelijk op te lossen, want er is bij het tankstation nu ook een onbemande winkel!