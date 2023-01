Miljoenen views wereldwijd voor vlogger Venora uit Vlaardingen: ‘De jaloezie wordt steeds heftiger’

Haar vriend zegt dat ze verslaafd is. Gigantisch verslaafd zelfs. ,,Social media zijn haar leven, broer”, rept Matjo, zelf ook beroemd vlogger. Venora lacht. ,,Ja, dat is zo. Het is mijn leven. Maar social media hebben me ook een leven gegeven.’’

Gareth brengt als dj ‘het geluid van Rotterdam’ de hele wereld over: ‘Ze staan uren voor me in de rij’

Want moeilijk was haar jeugd, vertelt ze in een lunchrestaurant in Vlaardingen, de stad waar ze nu een jaar of drie met Matjo samenwoont. Haar vader was uit beeld, die ontmoette ze pas toen ze achttien was. En haar moeder? Een geweldige vrouw. ,,Maar ik was thuis enorm lastig”, vertelt ze. ,,Misschien wel omdat ik mijn vader zo miste. Ik was zo lastig dat ik jong uit huis ging en al snel zelfstandig moest worden.’’