Monument of beeldbepalend pand? Dit zijn de verschillen

Regenboog­vlag voor deur van Koningshof gestolen: ‘Ziek als je zoveel last hebt van dit symbool’

De regenboogvlag voor de deur van Theater Koningshof in Maassluis is in de nacht van zondag op maandag gestolen. De mast waarin de zogeheten Progress-vlag hing, was neergehaald. Het theater heeft aangifte gedaan bij de politie.