Mysterie opgelost: achter de palen op de Oude Havenbrug schuilt een prachtig verhaal

Maarten de Fockert heeft extra lang seizoen dankzij zwager: ‘Alle kritiek op hem was zwaar overdreven’

Maarten de Fockert (28) hoopt zaterdag met SteDoCo nog te promoveren naar de Jack’s League. Daarvoor zal in Veenendaal gewonnen moeten worden bij GVVV. ,,En daarna snel op vakantie, want we hebben maar vier weken zomerstop’’, zegt de reislustige doelman uit Rotterdam.