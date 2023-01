Mysterie opgelost: daarom bestaat er geen snelweg A3

indebuurtDe A4 kennen we allemaal wel in Vlaardingen. Deze snelweg komt vaak genoeg langs in het filenieuws en loopt langs onze stad. Dan is er de A1 van Amsterdam naar de Duitse grens en de A2 van Amsterdam via Eindhoven naar de Belgische grens. Waar is dan de A3? Wij gingen op onderzoek uit.

‘De A3 is een nooit aangelegde autosnelweg in Nederland in de provincies Noord- en Zuid-Holland’, zo lezen we op Wegenwiki.

Eerste snelweg

In 1937 werd het allereerste stukje Nederlandse snelweg aangelegd: de Rijksweg 12, later A12 genoemd, tussen Voorburg en Zoetermeer. De A1 was dus niet de eerste, zoals veel mensen wel denken.

Er was in die tijd een heel wegenplan. Tussen Amsterdam en Rotterdam, via Gouda, zou de A3 komen. Maar de aanleg van de A12 kostte meer geld dan verwacht… Nou, beter gezegd: het geld was op. De A3 moest dus even wachten.

Geen A3

Daarna volgde de Tweede Wereldoorlog en pas in de jaren ’50 was de Nederlandse economie weer een beetje hersteld. Er kon weer gekeken worden naar nieuwe snelwegen. De A2 en A4 kregen voorrang, want met een omweg was er wel al een verbinding tussen Rotterdam en Amsterdam. De prioriteit voor de A3 was dus niet zo hoog.

Daarna is er nog weleens naar het plan gekeken, maar er kwam steeds meer weerstand. Vooral milieuorganisaties waren fel tegen de komst van de A3. Uiteindelijk zijn de plannen voor de A3 voorgoed van de baan.

N3

Er is in de jaren ’90 wel een klein stukje aangelegd. Dat is de randweg van Dordrecht, maar omdat dat geen snelweg is, wordt die weg de N3 genoemd. De enige A3 die we dus ooit onderweg zullen spotten is een Audi. Ach, wel weer wat geleerd!