Nieuwe explosie in Rotterdamse regio voorkomen dankzij oplettende burger die scooterdiefstal meldt

ACHTER DE SCHERMEN Kritisch op onderne­mers? Jazeker, maar we voelen ons ook met hen verbonden

Soms lijkt het in de beeldvorming alsof Shell en Heineken hét bedrijfsleven zijn, maar dat is niet zo. Over ondernemers wordt soms te lichtzinnig gedacht, vindt Paul van den Bosch, hoofdredacteur van AD Regio. Maar de tijd dat zij op de kleur van hun ogen werden geloofd, is voorbij. En: het AD komt dit jaar met een landelijke Ondernemersprijs.