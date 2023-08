Nieuwe knaller tijdens feestjaar: openluchtspektakel toont het verhaal van Vlaardingen

Bij het ExpoCamp is kamperen een feestje: ‘Ik kom hier al voor de vierde keer en heb alweer geboekt’

Op vakantie voor maar een paar tientjes? Het kan bij ExpoCamp in Vlaardingen, de tijdelijke camping die is opgetrokken bij de Krabbeplas. ,,Het is hier geweldig. Ik kom uit de Oostwijk en ik vind hier rust.’’