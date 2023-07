Om deze reden ligt Vlaardingen ‘dwars’ bij bouw van goedkope woningen in de regio

Megaplan­nen voor ‘rauw’ stukje Vlaardin­gen: langs de rivier moet nieuwe stadswijk verrijzen

Een nieuw ‘stoer’ stadsgebied langs de rivier moet het ooit als haringstad florerende Vlaardingen weer verbinden met het water. Het nu nog wat rommelige stuk tussen centrum en de Nieuwe Maas verandert in een nieuwe wijk met een park en plek voor zorg, onderwijs en cultuur. Vijf vragen over het plan waarvan de weg nog lang is.