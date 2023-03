Omroepen Schiedam en Vlaardingen zetten nieuwe stap richting nauwe samenwerking

Afgelopen najaar stelde de Vlaardingse gemeenteraad geld beschikbaar aan Omroep Vlaardingen om te professionaliseren en de mogelijkheid te onderzoeken samen met Omroep Schie een streekomroep te vormen. Vlaardingen stelt in dit jaar en in 2024 en 2025 een bedrag van 105.000 euro ter beschikking.

Schiedam schrijft in een brief aan de eigen gemeenteraad dat de gesprekken tussen beide partijen goed verlopen. Zo zijn de omroepen het eens over het profiel dat de mogelijke streekomroep in de toekomst moet hebben, willen ze samen een intentieverklaring ondertekenen, en is er een plan gemaakt voor professionalisering van Omroep Vlaardingen.

Enthousiasme

Ook is het de bedoeling om een Schiedammer toe te voegen aan het Vlaardingse omroepbestuur, en een of twee Vlaardingers aan het bestuur van Schie. Dit zodat een toekomstige integratie van de besturen makkelijker wordt. De gemeente Schiedam stelt dat er sprake is van ‘enthousiasme en voortvarendheid’, maar dat er nog geen definitieve afspraken over een fusie of verregaande samenwerking zijn gemaakt.

Omroep Vlaardingen is nu alleen online en op de radio actief, Schie ook op televisie. Vanuit Vlaardingen bestaat de wens voor professionalisering van de omroep, omdat er strengere eisen vanuit het Rijk op komst zijn. Naar verwachting zal het voor de omroep ‘zeer lastig’ worden om aan de toekomstige Mediawet te voldoen als de omroep op de huidige weg doorgaat. Het ministerie is voorstander van streekomroepen en bereid daar extra geld in te steken.

