Ook voor Vlaardingse kids van alles te beleven tijdens viering 750 jaar stad

Schiedam gaat óók een feestje vieren voor het 750-jarig bestaan (en dit zijn de ideeën)

Vlaardingen staat in de startblokken om dit jaar het feestje te vieren voor het 750-jarig bestaan, over twee jaar is Schiedam aan de beurt. De gemeente stelt nu al geld beschikbaar voor het starten van de voorbereiding. Een ‘kwartiermaker’ is op komst en de eerste spontane ideeën zijn er al.