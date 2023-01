Opnieuw geldgebrek bij herbouw van afgebrand clubgebouw: ‘Niet bezuinigen ten nadele van clubs’

video Jeffrey van 14 is in tranen bij het zien van zijn afgebrande clubhuis

De sportkantine van de voetbalclubs Deltasport en Cion in Vlaardingen is vanochtend in de vroege uren volledig afgebrand. Twee dagen geleden brak er ook al brand uit. In de verre omgeving was de enorme rookwolk zichtbaar. De verslagenheid bij leden is groot.

28 maart