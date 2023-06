Overwegend bewolkt weer in Vlaardingen vanmiddag en vanavond

Fel bekriti­seer­de locatie voor basisscho­len blijft in beeld, schoolbe­stu­ren mogen nu voorkeur aangeven

De door omwonenden fel bekritiseerde mogelijke verhuizing van twee basisscholen naar de Hofsingel in Vlaardingen is nog steeds een optie. De locatie naast park 't Hof is één van de 22 plekken in de stad waar op termijn onderwijs gegeven kan worden.