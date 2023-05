Partij niet blij met eigen wethouder die tóch niet verhuist: ‘We betreuren dit ten zeerste’

‘Baantjes­ja­gen­de D66’ers’ vallen slecht in Vlaardin­gen, ook kritiek op commissa­ris van de Koning

De Vlaardingse gemeenteraad reageert gepikeerd op het tweede onverwachte vertrek van een D66-wethouder van financiën in relatief korte tijd. Ook de commissaris van de Koning Jaap Smit oogst kritiek. ,,Zitten we net in rustiger vaarwater, gooit hij een stoeptegel in de vijver.”