Politie doet onderzoek na aantreffen gewonde man in Vlaardingen

Geuzenpen­ning gaat naar Myanmarese mensenrech­ten­or­ga­ni­sa­tie: ‘Een enorme aanmoedi­ging’

De Geuzenpenning van dit jaar is toegekend aan de Myanmarese mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). De organisatie zet zich al sinds 2000 in om het lot van de duizenden politieke gevangen in het land te verbeteren, zegt de stichting achter de penning. De Geuzenpenning wordt ook dit jaar uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen.

26 januari