Politiedatabase telt meer dan negenhonderd camera's in Vlaardingen, boven het landelijk gemiddelde

Oproep! Wacht jij morgen in spanning op je examenuit­slag? Dan wachten we graag met je mee!

Het is dé dag die examenkandidaten al maanden geleden hebben omcirkeld in hun agenda: morgen krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn. Wacht jij morgen in spanning op hét telefoontje? Dan wachten we graag met je mee!