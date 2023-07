Reparatie gaat maanden duren, maar tunnel gaat volgens Rijkswaterstaat 'gewoon’ in 2024 open

Laura en Max volbrengen zeilmissie na aanval van drie orka’s: ‘Het had heel anders kunnen aflopen’

Missie volbracht. Laura van Veen en Max Deckers zijn in The Ocean Race aan de finish gekomen. Met Team JAJO eindigden ze als tweede in de VO65-klasse. En dat na een verkort evenement en een aanval van drie orka’s. ,,Dit hadden we liever niet gehad.”