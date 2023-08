Russische hacktivisten slaan opnieuw toe en halen lokale nieuwssites weer uit de lucht

Wat als je kan trouwen voor maar één dag? ‘Heel blij dat ik nu een vrouw heb’

De een trouwde met haar oom, de ander met z’n moeder of begeleider, eentje trouwde zelfs twee vrouwen en ze zijn niet eens per se elkaars eerste keus. Niettemin klonk het ‘Ja, ik wil’ dit weekend tientallen malen in Vlaardingen. Al was het voor maar één dag en werd de verbintenis direct onwettig verklaard, niemand maalde erom; want wat is er mooier dan de liefde, al is het maar voor even?