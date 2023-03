Snik! Wéér sluit een winkel op het Liesveld, Mijn Design Huis gaat als webshop verder: 'Niet juiste match'

Miljoenen om kinderen uit handen van criminelen te houden: ‘Deze kwetsbare minderjari­gen zijn slachtof­fer’

Rotterdam krijgt tien miljoen per jaar voor een offensief om jongeren van het criminele pad te houden. Zorgen zijn er over hele jonge uithalers van cocaïne in de haven, kinderen die met een mes op zak lopen en jongeren die in opdracht voor een paar duizend euro een explosief plaatsen. Ook Schiedam krijgt geld: een miljoen per jaar.