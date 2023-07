Stevige buien met een enkele keer onweer in Vlaardingen vandaag

Debutanten aan Spar­ta-zij­de bij oefenzege op PEC

Sparta heeft het trainingskamp in Delden afgesloten met een 3-1 overwinning op PEC Zwolle, in een wedstrijd die over vier helften van een halfuur (120 minuten) werd gespeeld. Voor de Rotterdammers maakten aanwinsten Metinho (20) en Camiel Neghli (21) hun officieuze debuut.