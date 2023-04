Supermarkt Jumbo in Vlaardingen tijdelijk gesloten vanwege ‘ongedierte’ in winkelpand

indebuurt.nl Zoveel flitsboe­tes werden er in 2022 in Vlaardin­gen uitgedeeld

De flitspaal aan de Marathonweg is berucht in Vlaardingen. Ook al weten Vlaardingers dat de paal er staat, toch heeft deze in 2022 heel wat boetes bij elkaar geflitst. En die paal is niet de enige die vorig jaar zijn werk deed…