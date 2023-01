Uitgelekte opname laat horen hoe ambtenaren informatie achterhouden voor gemeenteraad

Koepaard­brug moet worden gereno­veerd: zwaar verkeer voorlopig niet welkom

Uit onderzoek is gebleken dat de Koepaardbrug in Maassluis moet worden gerenoveerd. De brug kan verkeer zwaarder dan 45 ton of met een aslast van meer dan 10 ton niet meer aan. Dat moet daarom voorlopig een andere route kiezen.

30 januari