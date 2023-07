Verdachte (17) schietpartij Vlaardingen haalde trekker niet over, mag zaak in vrijheid afwachten

Dankzij dit apparaat ademen Vlaarding­se leerlingen voortaan frissere lucht in: ‘Zo kan ik beter leren’

Smelten in de zomer en bibberen in de winter: de barre realiteit in klaslokalen waar het binnenklimaat niet op orde is. Te veel CO2 in de lucht leidt tot meer ziekteverzuim én slechtere schoolprestaties. In 18 verouderde scholen in Vlaardingen is dat nu verleden tijd dankzij een speciaal apparaat.