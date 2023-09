Vijftig Vlaardingers strijden om miljoenen tijdens Miljoenenjacht

Dit Instagram-ac­count wil toeristen weren uit Rotterdam: ‘Dit is geen speeltuin’

Rotterdam laten zien hoe het is: rauw en ongecensureerd. Dat is het doel van het Instagramaccount Crackcity010, dat aan een enorme opmars bezig is. Duizenden actieve ‘stadsspionnen’ sturen dagelijks foto’s en filmpjes in. Het AD kreeg het brein achter het account te spreken. ,,Alles wordt gefaciliteerd voor toeristen, wij inwoners kwijnen weg.’’