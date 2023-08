Vlaardingen heeft er een nieuw recreatiegebied bij, dankzij een tunnel ‘die niemand wilde’

HomeTown in Maasland verkoopt meer kaartjes dan het dorp aan inwoners telt

Maasland telt 6630 inwoners. Het bescheiden dorp in Midden-Delfland vormt volgend weekend het decor van het HomeTown Festival waarvoor maar liefst 7000 kaartjes zijn verkocht. Het festijn met hippe dj’s en andere artiesten is daarmee ’groter’ dan het dorp dat als decor dient. De populariteit is niet te verklaren door een uitgekiende programmering. Wie optreedt, is nota bene grotendeels nog onbekend.