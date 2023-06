Vlaardingse benefietavond levert dik 11.000 euro op voor aardbevingsgebied in Turkije

Vlaardings container­dorp in Turkije geopend, doel is om nog eens 50 extra woonunits te plaatsen

Het vooral met geld uit Vlaardingen gefinancierde ‘containerdorp’ in het aardbevingsgebied in Turkije is vorige week officieel geopend. De initiatiefnemers hebben vijftig containers geplaatst waar slachtoffers nu in wonen. Doel is om op een andere plek in de buurt nog eens vijftig woonunits te plaatsen.