Winkel per direct gesloten om verkoop e-sigaretten aan 12-jarige kinderen

Allemaal vast in de file in Rotterdam: wanneer is de automobi­list het zat?

Wanneer is het genoeg als je als automobilist in Rotterdam - in filestad van Nederland - woont of werkt? Gemiddeld staat een bestuurder hier een werkweek per jaar in de file en het wordt de komende jaren alleen maar erger. Is er een omslagpunt om de auto aan de wilgen te hangen? En: zijn er alternatieven? ,,Absoluut.”