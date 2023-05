Woningen in Vlaardingen weer toegankelijk na gevaarlijke gaslekkage

Deroy Duarte mag weer drie keer terug naar Rotterdam: ‘Hier is altijd iedereen, een fijn gevoel’

Fortuna Sittard deed het een week eerder al, maar zondag speelde ook het Rotterdamse Excelsior zich veilig. Dat deden ze tegen de Limburgers en daar is Fortuna-speler Deroy Duarte (23) blij mee. De Rotterdammer mag volgend seizoen opnieuw driemaal terugkeren naar zijn geboortestad, om er te voetballen. ,,Het is altijd lekker om hier te voetballen. Ik voel me thuis hier.’’