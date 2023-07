De meeste auto's op Vlieland komen uit 2005

Fractie­voor­zit­ter PvdA Friesland neemt pauze op advies van arts: ‘Ze is zwaar aangesla­gen’

Fractievoorzitter van de PvdA in Friesland Edou Hamstra last een rustperiode in op advies van haar huisarts. Op Twitter schrijft ze dat haar lichaam ‘nu helaas even ho’ zegt, na een ‘lange campagne en intensieve onderhandelingen’. Hamstra blijft fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten, ze keert na het zomerreces weer terug.