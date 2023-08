Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Vlieland vandaag

Lithiumex­pert: grote brand Fremantle Highway had niet gehoeven

De grote brand op vrachtschip Fremantle Highway had voorkomen kunnen worden met het juiste blussysteem aan boord, claimt althans Cor Meedendorp, directeur van FIFI4Marine. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het bestrijden van lithiumbranden aan boord van schepen. De onderneming begint nu ook met het installeren van blussystemen in parkeergarages, waar elektrische auto’s staan en worden opgeladen.