Klapmuts krijgt jong op Vlieland

SodM waarschuwt voor veiligheid op Noordzee door groeiende drukte

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt voor de veiligheid op de Noordzee doordat het daar steeds drukker aan het worden is. Dat is onder meer het gevolg van het groeiend aantal windparken op zee, staat in een dinsdag verschenen rapport.