Kortstondig brand in hotel op Vlieland, gasten elders opgevangen

Gratis HPV-vaccinatie voor jongeren in Friesland, zonder afspraak

Jongeren vanaf 19 tot en met 27 jaar kunnen kosteloos en zonder afspraak een HPV vaccinatie halen bij verschillende GGD-priklocaties in in Friesland. Alleen in 2023 is de vaccinatie gratis voor jongeren binnen deze leeftijdscategorie.