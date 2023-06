Sterftecijfer op Vlieland onder landelijk gemiddelde

Festival Welcome to The Village in Leeuwarden stopt na 10 jaar: ‘Geen geschikte locatie gevonden’

Festival Welcome to The Village in Leewuarden trekt na tien jaar definitief de stekker eruit. Het is niet gelukt om een nieuwe geschikte locatie te vinden, laat de organisatie weten. Het festival moest vertrekken uit recreatiegebied De Groene Ster.