Milieuclub MOB eist verbete­ring Friesland voor ernstig vervuilde wateren

Voorman van milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) Johan Vollenbroek schrijft dat de kwaliteit van de Friese wateren niet voldoende is. Alle 24 waterlichamen die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten voldoen, zijn volgens de organisatie ernstig vervuild. Vollenbroek roept de provincie en het Wetterskip Fryslân op direct de geldende richtlijnen na te komen.