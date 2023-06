Vandaag kans op bewolkte dag op Vlieland

Autobrug Holwert werkt ondanks reparatie nog niet naar behoren

De autobrug in de haven van het Friese Holwert kan ondanks een reparatie nog niet op de normale manier worden gebruikt. In de nacht van woensdag op donderdag is getest of de brug weer veilig werkte, maar volgens Rijkswaterstaat is daarbij gebleken dat de veiligheidssensoren van de autobrug nog niet betrouwbaar genoeg zijn afgesteld. De kraan die als noodoplossing was neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom ook donderdag nog staan.