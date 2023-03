Vlieland neemt afstand van ‘grap’ in nieuwsbrief: ‘Seksuele intimidatie is niet grappig’

Monument voor Piet Paulusma onthuld in Limburg

Op de Cauberg in het Limburgse Valkenburg is zondagmiddag een monument onthuld voor weerman Piet Paulusma. Het gedenkteken, een zonnewijzer, werd onthuld door de kleinkinderen van Paulusma. Het is maandag een jaar geleden dat de markante weerman overleed.