Zeldzame klapmuts geboren op Vlieland, strand dagen afgesloten

Rijkswater­staat negeerde waarschu­win­gen voor onveilige Prinses Margriet­tun­nel

De enorme schade aan de Friese Prinses Margriettunnel had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Toen in 2010 het wegdek van de Vlaketunnel in Zeeland loskwam, waarschuwden experts al voor het gevaar van herhaling. Ze adviseerden meer controles. Maar Rijkswaterstaat vond dat niet nodig, blijkt uit een intern memo, meldt Follow the Money.