3% van alle stemmers in Vlissingen koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen

indebuurt.nl School's out: hier haal je alles in Middelburg voor nieuw schooljaar

Het lijkt wel gisteren dat de zomervakantie begon in Middelburg, maar niets is minder waar! Het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Vanaf 27 augustus zie je weer veel Middelburgers met volle rugzakken richting de Nehalennia of de CSW fietsen. Voordat het zover is, moeten er wel nog flink wat spullen gehaald worden. Dat kan bij deze Middelburgse zaken.