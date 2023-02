50Plus wil meer geld uitgeven aan OV: ‘Dat is politiek, mag ik hier jouw belastingcenten voor gebruiken?’

Een plek op de lijst van 50Plus voor de Kamerverkiezingen sloeg hij af, maar als Zeeuwse partijgenoten bellen, zegt Rens Reijnierse geen nee. Toen hij vijfenhalf jaar geleden uit de PvdA was gestapt, kreeg hij een telefoontje van Willem Willemse, met wie hij lang in het afdelingsbestuur had gezeten maar die inmiddels was overgestapt naar 50Plus. Of hij het zag zitten om lijsttrekker van 50Plus in Vlissingen te worden. ,,De PVV scoorde toen hoog. Als 50Plus een zeteltje zou halen, ging die in ieder geval niet naar de PVV, zo redeneerden we. We wilden geen bestuurlijke chaos.” Het werden twee zetels. 50Plus ging meebesturen en Reijnierse werd wethouder. Met veel plezier, maar toen hij in mei vorig jaar stopte dacht hij ook: ,,Heerlijk.” Niet lang daarna ging opnieuw de telefoon. Weer Willem Willemse, de fractievoorzitter van 50Plus in de Staten. Of hij de provinciale lijst wilde aanvoeren bij de verkiezingen van 15 maart. Weer zwichtte hij. ,,Ik hoefde niet per se, maar nu ik ja heb gezegd, heb ik er zin in.”